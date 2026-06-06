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6 июня, 07:50

Песков: Россия надеется столетия идти по пути дружбы с Китаем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает, что её отношения с Китаем будут успешно развиваться ещё многие годы, десятилетия и даже столетия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая в Петербурге.

«Мы надеемся, что ещё долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути», – заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что связи между странами очень богатые и многогранные, и Москва надеется, что сотрудничество будет долгим и успешным.

Путин рассмеялся на ПМЭФ после вопроса об отношениях России и Китая
Путин рассмеялся на ПМЭФ после вопроса об отношениях России и Китая

Ранее Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами, напомнив, что соседей не выбирают. Он подчеркнул, что принципы их отношений складывались веками, а не в последние годы. У двух стран огромная общая граница и долгая история взаимодействия — именно это, по словам президента, делает их союз естественным, а не ситуативным.

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Наталья Афонина
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