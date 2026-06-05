Путин рассмеялся на ПМЭФ после вопроса об отношениях России и Китая

Владимир Путин назвал смешными разговоры о том, что Россия якобы превращается в энергетическую колонию Китая. Такую оценку президент РФ дал, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Даже смешно об этом говорить. У нас равноправные отношения с китайскими партнёрами, доля нашего технологического экспорта в Китай постоянно увеличивается», — отметил он.

Особенно это заметно в атомной сфере. Четыре блока российского дизайна уже работают, ещё четыре строятся. Помимо энергетики, активно развивается сотрудничество в области науки и образования.

Ранее Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами, подчеркнув, что соседей не выбирают. По его словам, принципы двусторонних отношений формировались не в последние годы, а на протяжении веков. Это результат длительного и постоянного взаимодействия двух стран, у которых огромная общая граница. Именно это и делает их союз естественным, а не конъюнктурным.