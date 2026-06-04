Путин заявил о готовности России делиться опытом ПВО с Китаем и Индией

Россия готова делиться опытом в сфере противовоздушной обороны с Китаем и Индией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Мы работаем у себя, совершенствуем эту систему. Не всё ещё решено, но это просто уникальный опыт, уникальный. Такого опыта нет нигде. У нас есть. И мы готовы делиться и с нашими китайскими друзьями, и с нашими индийскими друзьями. И мы делимся», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что поставляемое Украине оружие расползается по всему миру. Российский лидер подчеркнул, что боевая техника и снаряжение, изначально предназначавшиеся для Киева, сейчас бесконтрольно расходятся далеко за пределы страны. Маршруты этого движения до конца не ясны.