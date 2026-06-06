Зумер из «Мерседеса» выиграл квалификацию Гран-при Монако
Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако, опередив Ферстаппена
Обложка © ТАСС / Fatima Shbair / АР
19-летний итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации Гран-при Монако. Итальянец проехал решающий круг за 1 минуту 12,051 секунды.
Совсем немного ему уступил Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — отставание голландца составило всего 0,043 секунды. Третью строчку занял британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», с результатом +0,228.
Настоящая драма разыгралась вокруг Шарля Леклера. Монегаск, выступающий за «Феррари», будет стартовать с четвёртой позиции. Во время заключительной попытки в финальном сегменте его болид врезался в стену. Улучшить время (1 минута 12,351 секунды) гонщик не сумел.
Примечательно, что на тренировках Леклер выглядел очень уверенно. В первой свободной практике он возглавил протокол, а во второй и третьей сессиях финишировал вторым. За несколько дней до этапа, 3 июня, пилот продлил контракт со своей нынешней командой.
Остальные места в первой десятке распределились так: пятое время у Изака Хаджара из «Ред Булл» (+0,383). Следом за ним расположился Джордж Расселл («Мерседес», +0,394). Седьмым стал Оскар Пиастри, а восьмым — Ландо Норрис (оба представляют «Макларен», отставание +0,573 и +0,714 соответственно). Замкнули топ-10 Пьер Гасли из «Альпин» (+1,175) и Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» (+1,361).
Основное событие гоночного уикенда состоится в воскресенье.
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