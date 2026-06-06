На ПМЭФ предложили городам развивать цифровую среду для удержания молодёжи

Удержание молодёжи в российских городах всё меньше зависит от инфраструктуры — ключевая конкуренция за человеческий капитал смещается в цифровое пространство, где формируются ценности и модели поведения. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил проректор мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

Михаил Канавцев. Фото © Пресс-служба Мастерской новых медиа

«Мы мыслим индустриальной эпохой и считаем, что сценарии молодёжи определяются в первую очередь развитостью социальной инфраструктуры, существенно недооценивая киберсоциализацию. А ключевые сюжетные линии формируются именно в виртуальном пространстве, и сегодня, к сожалению, в большей степени нашими оппонентами. Понимая это, культурная, образовательная и молодёжная политика сегодня должна быть достаточно широко представлена там, где идёт война за логику и смыслы нашей молодёжи, там, где поколения проводят восемь и более часов в день», — отметил он.

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждали, что города постепенно теряют возможность удерживать молодых специалистов исключительно за счёт комфортной среды и развитой инфраструктуры. По его словам, именно в Интернете формируются ключевые жизненные сценарии, ценности и представления о будущем, а не в традиционной городской инфраструктуре.

Михаил Канавцев. Фото © Пресс-служба Мастерской новых медиа

Эксперт подчеркнул, что культурная, образовательная и молодёжная политика должна активнее присутствовать в онлайн-пространстве, где молодые люди проводят по восемь и более часов в день. Также он отметил, что современные мегаполисы конкурируют уже не только зарплатами, жильём и общественными пространствами, но и способностью формировать собственные смыслы, сообщества и цифровые сценарии самореализации.

Отдельно Канавцев заявил, что стратегические линии государства и регионов необходимо трансформировать в нарративную систему — через мемы, мультфильмы, молодёжные сериалы и цифровые сообщества. В качестве примера он привёл выпускника Мастерской новых медиа из Хабаровска Александра Руденко, который в своём контенте поднимает тему ответственного отцовства и отношений родителей и детей.

На ПМЭФ предложили развивать цифровую среду для удержания молодёжи. Фото © Пресс-служба Мастерской новых медиа

По его мнению, без такой работы даже успешные города рискуют превратиться в транзитные хабы, которые привлекают таланты, но затем их теряют, если у молодёжи с детства не формируется желание оставаться и развивать город.