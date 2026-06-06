ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 12:23

«Переход на многополярный мир»: В ГД оценили участие иностранных политиков в ПМЭФ

Депутат Чепа после ПМЭФ зафиксировал рост интереса зарубежных политиков к РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иностранные политики проявляют всё больше интереса к России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа по итогам посещения Петербургского международного экономического форума.

Парламентарий рассказал, что заранее готовил целый ряд встреч со своими зарубежными коллегами — как в Москве, так и на полях ПМЭФ, подчеркнув, что эта тенденция становится всё заметнее.

«Понимаем, что в условиях перехода на многополярный мир интерес к России возрастает. В условиях меняющегося мира Россия является одним из тех центров притяжения, без которого сегодня невозможно обойтись», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Кобяков: ПМЭФ показал, что интерес западных инвесторов к России растёт
Кобяков: ПМЭФ показал, что интерес западных инвесторов к России растёт

Напомним, участники со всех континентов собрались на ПМЭФ, что наглядно доказывает крах идеи изоляции России. Об этом ранее заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Участие в форуме приняли представители 142 стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar