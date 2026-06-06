«Переход на многополярный мир»: В ГД оценили участие иностранных политиков в ПМЭФ

Иностранные политики проявляют всё больше интереса к России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа по итогам посещения Петербургского международного экономического форума.

Парламентарий рассказал, что заранее готовил целый ряд встреч со своими зарубежными коллегами — как в Москве, так и на полях ПМЭФ, подчеркнув, что эта тенденция становится всё заметнее.

«Понимаем, что в условиях перехода на многополярный мир интерес к России возрастает. В условиях меняющегося мира Россия является одним из тех центров притяжения, без которого сегодня невозможно обойтись», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Напомним, участники со всех континентов собрались на ПМЭФ, что наглядно доказывает крах идеи изоляции России. Об этом ранее заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Участие в форуме приняли представители 142 стран.