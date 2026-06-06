Кобяков: ПМЭФ показал, что интерес западных инвесторов к России растёт

Петербургский международный экономический форум в 2026 году продемонстрировал растущий интерес западных инвесторов к работе в Российской Федерации. Никакой изоляции страны не существует. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Особое место в нашей деловой программе форума занимали бизнес-диалоги. Этот формат общения из года в год наглядно показывает, что никакой изоляции России нет и быть не может. Сегодня это понятно всем. К такой форме взаимодействия в рамках ПМЭФ у представителей, например, западного бизнеса интерес только растёт», — сказал он.

Ранее Кобяков сообщил, что в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие 142 страны. Он напомнил, что впервые за десятилетие на форум приехала официальная делегация США. По его оценке, ПМЭФ прошёл гладко и на высоком уровне.

XXIX Петербургский международный экономический форум прошёл в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Почетный статус страны-гостя в этом году получила Саудовская Аравия. Ключевыми событиями деловой повестки стали пленарное заседание с участием Владимира Путина 5 июня и его встреча с руководителями крупнейших мировых СМИ, состоявшаяся накануне. Всего на форуме заключили контрактов на сумму более 6,6 трлн рублей.