ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 09:35

В ПМЭФ приняли участие представители 142 стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие 142 страны. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Форум прошёл спокойно. Спасибо жителям, ГАИ, всем кто принимал участие. 142 страны приняли участие в форуме», — сказал Кобяков.

Кроме того, он отметил, что впервые за последние десять лет в работе форума участвовала официальная американская делегация. По словам советника, ПМЭФ прошёл без сбоев и на высоком организационном уровне.

Госдума возьмёт в работу поручения Путина с ПМЭФ: Володин назвал первые шаги
Госдума возьмёт в работу поручения Путина с ПМЭФ: Володин назвал первые шаги

Ранее стало известно, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заняло 45 минут. Похожего хронометража российский лидер достигал пять лет назад. В предыдущие годы выступления президента нередко ставили рекорды длительности. Самой продолжительной оказалась речь 2023 года — около 1 часа 19 минут. В 2022 году Путин говорил 1 час 14 минут. В 2024-м — ровно час, а в прошлом сезоне — 55 минут.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar