В ПМЭФ приняли участие представители 142 стран

В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие 142 страны. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Форум прошёл спокойно. Спасибо жителям, ГАИ, всем кто принимал участие. 142 страны приняли участие в форуме», — сказал Кобяков.

Кроме того, он отметил, что впервые за последние десять лет в работе форума участвовала официальная американская делегация. По словам советника, ПМЭФ прошёл без сбоев и на высоком организационном уровне.

Ранее стало известно, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заняло 45 минут. Похожего хронометража российский лидер достигал пять лет назад. В предыдущие годы выступления президента нередко ставили рекорды длительности. Самой продолжительной оказалась речь 2023 года — около 1 часа 19 минут. В 2022 году Путин говорил 1 час 14 минут. В 2024-м — ровно час, а в прошлом сезоне — 55 минут.