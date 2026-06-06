Участники со всех континентов собрались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что наглядно доказывает крах идеи изоляции Российской Федерации. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Политическая и дипломатическая изоляция России — это провал. Вы видите, что весь мир собрался здесь, в Санкт-Петербурге», — сказал он на полях форума РИА «Новости».

Напомним, впервые за почти десять лет на мероприятие приехала официальная делегация из Соединённых Штатов, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

Ранее ответственный секретарь ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие 142 страны. По его оценке, форум прошёл гладко и на высоком уровне.

ПМЭФ-2026 прошёл с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Саудовская Аравия стала почётным гостем форума. Главными событиями деловой повестки были пленарное заседание с Путиным 5 июня и его встреча с главами крупных мировых СМИ днём ранее. Общая сумма заключённых контрактов превысила 6,6 трлн рублей.