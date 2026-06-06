Названы отличия современной молодёжи и поколения 90-х

Различия между молодыми людьми 1990-х и сегодняшним поколением проявляются прежде всего в ценностях, жизненных установках и отношении к работе. Сравнение двух поколений представил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума.

Поколение 1990-х он охарактеризовал как людей «выживания и рывка», которым приходилось адаптироваться к нестабильной реальности и быстро меняющимся условиям. Сегодняшних молодых людей эксперт описал как «поколение навигации», для которого важны ориентиры в сложном мире, а не только материальный результат.

«Образ молодёжи стал гораздо более конструктивным: молодым людям чаще приписывают стремление учиться, работать, обеспечивать себя и свою семью, строить хорошие отношения, создавать семью, заниматься интересным делом. То есть молодёжь уже не воспринимается только через призму потребления или меркантильности», — сказал он.

По его оценке, нынешняя молодёжь демонстрирует более высокую требовательность к качеству жизни и внимательнее относится к окружающей среде. При выборе работы, как отметил Абрамов, приоритет сместился от размера зарплаты к гибкости графика, атмосфере и ценностям компании. Современные молодые люди чаще ищут смысл в своей деятельности и реже соглашаются на работу исключительно ради необходимости заработка.

Ранее сообщалось, что интерес к изучению семейной истории заметно усилился среди молодых россиян. Основанным на обезличенных данных абонентов, сервисы по поиску родословной чаще всего используют пользователи в возрасте 26-45 лет. Наиболее резкий рост зафиксирован в группе 14-20 лет — в 2026 году трафик среди них увеличился в 7 раз.