Более 560 машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани

Со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка. Данные приводит канал оперативной информации о ситуации на переправе в «Максе».

На пункте ручного досмотра со стороны Тамани стоят 215 машин. Время ожидания — около часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 355 транспортных средств. Ожидание также составляет примерно час.

Крымский мост — стратегически важный объект, а его безопасность — дело первостепенной важности. Охрану переправы обеспечивают пограничная служба ФСБ, Черноморский флот и Росгвардия.

Длинные пробки в таком месте не являются чем-то редким. К примеру, 4 июня Life.ru рассказывал, что у Крымского моста скопилось 500 автомобилей, ожидающих своей очереди на проезд. Причиной задержки являлся внимательный ручной досмотр машин.