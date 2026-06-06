«Горжусь тобой»: Шарапова восхитилась победой Андреевой, назвав признак настоящего чемпиона

Победа Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции вызвала восхищение у Марии Шараповой, которая заявила, что гордится успехом соотечественницы. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала она на совместном снимке с Андреевой.

Символично, что Андреева стала первой чемпионкой одиночного Большого шлема из России со времён самой Шараповой, которая выиграла свой последний титул в 2014 году. После завершения решающего матча Мирра опустилась на колени и закрыла лицо руками — этот жест часто повторяла и Шарапова после побед на турнирах Большого шлема. В теннисной среде также отмечают визуальные и эмоциональные совпадения в поведении спортсменок после триумфа на «Ролан Гаррос».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв назвал победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» подтверждением высокого уровня российской теннисной школы. Он поздравил спортсменку с триумфом и отметил, что за несколько лет она прошла путь от дебюта в основной сетке турниров до титула «Большого шлема».