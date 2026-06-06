Пушилин: Двое детей и трое взрослых ранены в ДНР при атаках ВСУ

В результате атак украинских ударных дронов сегодня пострадали пять мирных жителей ДНР, включая двух детей. Об этомв телеграм-канале 6 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В селе Новопетриковка Великоновосёлковского округа тяжёлое ранение получил мужчина 1954 года рождения;

В Приморском районе Мариуполя травмирован мальчик 2011 года рождения;

В Центрально-Городском районе Горловки пострадал юноша 2008 года рождения;

В Енакиево ранен мужчина 1963 года рождения — травма средней степени тяжести;

На трассе Р-150 у села Березовое Докучаевского округа пострадал мужчина 1983 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!», — написал глава ДНР.

Также повреждены 14 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском округах.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военнослужащие в ДНР сбрасывают с дронов «Баба-яга» бомбы, замаскированные под сухпайки. Командование ВСУ рассчитывает, что привычный вид коробки с ИРП привлечёт внимание людей.