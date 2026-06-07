Россияне на застольях чаще всего поют «Коня», «Матушку» и «Катюшу»

Большинство россиян поют на праздниках и семейных торжествах. Такие выводы по результатам исследования сделал Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, тройку самых популярных композиций для коллективного исполнения составили песня «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и легендарная «Катюша». Руководитель практики аудита контента центра Мария Атаева подчеркнула, что результаты исследования подтверждают существование особого музыкального кода России.

По её словам, в основном за столом звучат произведения о нашей уникальности, о российских смыслах и ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Она уточнила, что люди поют народные и казачьи песни, композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические хиты и песни советской эстрады.

Ранее психолог рассказал, что тик-ток караоке может быть полезно для пожилых женщин не меньше привычных встреч и разговоров. По словам специалиста, раньше важную социальную роль играли посиделки на лавочках, походы в гости и живое общение во дворе.