Россия готова выстраивать отношения с Соединёнными Штатами, однако в настоящий момент мяч находится на стороне Вашингтона. С таким заявлением выступил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак во время общения с NBC News на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Новака, наша страна никогда не отворачивалась от США и готова к взаимодействию. Однако, как отметил вице-премьер, теперь инициатива переходит к американской стороне.

«Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединённым Штатам. <…> Мы готовы и открыты для новых отношений. Мяч на вашей стороне», — заявил он.

По словам Новака, российское руководство сохраняет настрой на улучшение двусторонних связей.

Кроме того, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Новак назвал Великобританию «беспринципной». По его словам, авторы антироссийских санкций в условиях мирового дефицита нефти забывают о том, что Россия «плохая», и снова хотят покупать отечественное сырьё.