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5 июня, 06:53

Новак назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ, назвал дефицит кадров в числе значительных рисков для российской экономики.

«И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых — это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — сказал Новак.

По его словам, для предотвращения этого риска потребуется переток работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают более высокую добавленную стоимость. Также необходимо повышать гибкость труда.

Путин ответил на слухи о проблемах экономики России цитатой Марка Твена
Путин ответил на слухи о проблемах экономики России цитатой Марка Твена

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ПМЭФ заявил: Россия сохраняет готовность к возвращению западных корпораций на рынок и остаётся открытой для иностранных инвестиций, так как это стимулирует конкуренцию и необходимо для успешного развития экономики.

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Дарья Денисова
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