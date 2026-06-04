Путин ответил на слухи о проблемах экономики России цитатой Марка Твена

Слухи о серьёзных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», — отметил он.

Президент напомнил, что России пророчили поражение на поле боя, а бывший лидер США Джо Байден называл экономику РФ «разорванной в клочья».

Путин призвал не выдавать желаемое за действительное. По его словам, оценивать ситуацию нужно реальными цифрами и реальными тенденциями, а не политизированными прогнозами.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности, причём с превышением планового показателя. По его словам, к 2030 году планировалось сократить число людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. Однако уже в 2025 году этот показатель составил 6,7%, что лучше намеченного срока и целевой планки.