Экономика без границ: В Кремле рассказали, ждут ли обратно западные компании

Россия сохраняет готовность к возвращению западных корпораций на отечественный рынок. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, государство должно сохранять открытость для внешнего капитала. Это необходимое условие для успешного развития экономики и обеспечения здоровой конкуренции внутри страны.

«Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», — подчеркнул спикер, отвечая на вопросы журналистов о целесообразности восстановления прежних бизнес-связей.

Песков пояснил, что любая национальная финансовая система должна функционировать при максимальном притоке вложений извне. Именно присутствие глобальных игроков позволяет стимулировать качественные изменения и поддерживать рыночный баланс.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов продолжает оказывать поддержку регионам, сталкивающимся с бюджетными трудностями.Помощь субъектам РФ заключается не только в финансовых мерах, но и в совместной работе над программами стабилизации и консолидации региональных бюджетов.