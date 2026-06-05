Экономика без границ: В Кремле рассказали, ждут ли обратно западные компании
Песков: Россия готова к возвращению западного бизнеса
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Россия сохраняет готовность к возвращению западных корпораций на отечественный рынок. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, государство должно сохранять открытость для внешнего капитала. Это необходимое условие для успешного развития экономики и обеспечения здоровой конкуренции внутри страны.
«Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», — подчеркнул спикер, отвечая на вопросы журналистов о целесообразности восстановления прежних бизнес-связей.
Песков пояснил, что любая национальная финансовая система должна функционировать при максимальном притоке вложений извне. Именно присутствие глобальных игроков позволяет стимулировать качественные изменения и поддерживать рыночный баланс.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов продолжает оказывать поддержку регионам, сталкивающимся с бюджетными трудностями.Помощь субъектам РФ заключается не только в финансовых мерах, но и в совместной работе над программами стабилизации и консолидации региональных бюджетов.
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