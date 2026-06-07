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7 июня, 00:43

Звезда «Рабыни Изауры» вспомнила, как замёрзла на Красной площади

Луселия Сантос. Обложка © Wikipedia.org

Луселия Сантос. Обложка © Wikipedia.org

Бразильская актриса Луселия Сантос, получившая известность благодаря главной роли в бразильском сериале «Рабыня Изаура», поделилась воспоминаниями о своём визите в Москву. В интервью Андрею Малахову она рассказала о прогулке по Красной площади.

Сантос пояснила, что это случилось зимой 2008 года. По словам актрисы, погода в тот день выдалась очень морозной, что стало для неё полной неожиданностью.

«В 2008 году. Было очень холодно. Она [Красная площадь] прекрасна, безусловно», — поделилась воспоминаниями бразильянка, слова которой приводит ИС «Вести». Несмотря на стужу, главная площадь страны оставила у неё самые тёплые впечатления.

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Ранее актриса Анна Старшенбаум сделала заявление, которое фактически ставит крест на её карьере в России. Сейчас она проживает на тайском острове Самуй и возвращаться в отечественную индустрию не планирует. Отвечая на вопросы подписчиков о будущих творческих планах, артистка была предельно откровенна, заявив, что «в России кино точно нет».

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Виталий Приходько
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