«Удар по сердцу и иммунитету»: Врач назвала топ ошибок при входе в кондиционируемый офис

Летняя жара заставляет многих спасаться кондиционерами, однако резкий переход с раскалённой улицы в прохладный офис или квартиру может обернуться проблемами со здоровьем. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru о пяти правилах, которые помогут избежать неприятных последствий.

Температура между улицей и помещением с кондиционером не должна превышать 10 градусов. А лучше, если снижение температуры будет постепенным. Нельзя в жару выставлять кондиционер на 18 градусов — это может привести к простудам, обострению хронических заболеваний и скачкам артериального давления Надежда Чернышова врач-терапевт

Второе правило касается направления воздушного потока. Он не должен быть направлен непосредственно на человека. Если вы ощущаете поток воздуха на коже, стоит пересесть в другое место или установить экран, который изменит направление обдува.

Третье правило — регулярное проветривание помещения. По словам врача, каждые три-четыре часа кондиционер желательно выключать и на 15 минут открывать окна. Лучше всего проводить так называемое залповое проветривание, открывая окна с разных сторон помещения для быстрого обновления воздуха.

«Четвёртое правило — не спать под работающим кондиционером, если устройство не оснащено специальным ночным режимом. Перед сном лучше проветрить комнату, охладить её при помощи кондиционера, а затем выключить прибор», — продолжила эксперт.

Пятое правило — своевременно очищать фильтры. При отсутствии регулярного ухода в них могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении.

По словам терапевта, соблюдение этих простых рекомендаций поможет легче переносить жару и снизить риск проблем со здоровьем, связанных с неправильным использованием кондиционера.

Ранее Life.ru рассказывал, почему установку кондиционера лучше доверять профессионалам. Специалисты рекомендуют учитывать площадь помещения, мощность устройства, уровень шума и класс энергопотребления ещё на этапе выбора климатической техники.