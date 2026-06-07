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Регион
6 июня, 23:36

Китай объявил о начале спецоперации у восточного побережья Тайваня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Китай объявил о начале специальной морской операции в акватории к востоку от острова Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства транспорта.

Причиной послужили переговоры между Японией и Филиппинами о морских границах в регионе.

«Министерство транспорта организовало (…) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань. (…) Это необходимое действие в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров по морской границе»», — заявили в ведомстве.

В документе указывается, что данные консультации нарушают территориальный суверенитет, а также морские права и интересы Китая. Ранее Пекин уже обвинял Нидерланды в провокационных действиях после аналогичного инцидента в Южно-Китайском море.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с КНР из-за Тайваня. По его словам, Штатам пришлось бы преодолеть огромное расстояние, чтобы вмешаться в конфликт.

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Виталий Приходько
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