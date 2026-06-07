Девочку ранило при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. В результате удара серьёзные травмы получила 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают девочке необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинские ударные дроны ранили пять мирных жителей ДНР. Среди пострадавших двое подростков. В Приморском районе Мариуполя травмы получил 15-летний мальчик. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал 18-летний юноша.