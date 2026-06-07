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7 июня, 00:00

Стрельба началась у фестиваля в Огайо, в больницу увезли несколько раненых

Стрельба у фестиваля в Огайо. Обложка © X / Rapid Report

Стрельба у фестиваля в Огайо. Обложка © X / Rapid Report

Неизвестные открыли огонь рядом с фестивалем Old West End в американском штате Огайо. Инцидент произошёл в субботу в городе Толидо. Несколько человек получили ранения и попали в больницы. Об этом сообщила местная полиция.

Около 17:37 по местному времени (00:37 7 июня мск) сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов в район пересечения Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню. Там поступило сообщение об огнестрельном ранении.

Стрельба у фестиваля Old West End в Огайо. Обложка © X / Rapid Report

«По прибытии на место полицейские обнаружили несколько жертв стрельбы. Многие пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция ищет одного или нескольких подозреваемых. Данные о точном числе пострадавших, их состоянии и причинах инцидента пока не раскрывают.

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Лия Мурадьян
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