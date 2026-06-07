Стрельба началась у фестиваля в Огайо, в больницу увезли несколько раненых
Стрельба у фестиваля в Огайо. Обложка © X / Rapid Report
Неизвестные открыли огонь рядом с фестивалем Old West End в американском штате Огайо. Инцидент произошёл в субботу в городе Толидо. Несколько человек получили ранения и попали в больницы. Об этом сообщила местная полиция.
Около 17:37 по местному времени (00:37 7 июня мск) сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов в район пересечения Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню. Там поступило сообщение об огнестрельном ранении.
Стрельба у фестиваля Old West End в Огайо. Обложка © X / Rapid Report
«По прибытии на место полицейские обнаружили несколько жертв стрельбы. Многие пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция ищет одного или нескольких подозреваемых. Данные о точном числе пострадавших, их состоянии и причинах инцидента пока не раскрывают.
Ранее в Калифорнии, в городе Бейкерсфилд, агенты ФБР ликвидировали мужчину, который удерживал заложников в банке Chase. Ситуация началась после сообщения об угрозе взрыва. Правоохранители оцепили здание, внутри находились неизвестный мужчина и несколько человек. Кризисные переговорщики вели переговоры с захватчиком по телефону.
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