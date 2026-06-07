Двухкратный олимпийский чемпион Евгений Рылов провёл прощальный заплыв в Казани

В столице Татарстана после торжественной церемонии открытия национального первенства по водным видам спорта состоялся прощальный заплыв. Участие в нём принял прославленный пловец Евгений Рылов. Информацию о завершении его спортивного пути подтвердила 6 июня Федерация водных видов спорта России.

«Каждая большая спортивная история однажды подходит к своему завершению. Для Евгения Рылова это были годы упорных тренировок, преодоления себя, взлётов и падений, увенчавшихся триумфальными победами и заслуженными наградами», — сказано в сообщении организации.

Прощальный ролик в честь Евгения Рылова. Видео © Telegram / Федерация водных видов спорта России

В активе Рылова бронзовая медаль Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также два золота и серебро Олимпиады в Токио. Кроме того, на счету спортсмена пять титулов чемпиона мира и четыре победы на чемпионатах Европы.

Ранее Life.ru писал, что российские пловцы заняли несколько призовых мест на втором этапе международной серии Mare Nostrum, который прошёл во Франции. К золотым наградам приплыли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова.