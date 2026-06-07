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7 июня, 01:19

Пропавшего в Якутии трёхлетнего мальчика нашли погибшим в реке

Обложка © «Макс» / Служба спасения Якутии

Обложка © «Макс» / Служба спасения Якутии

Поиски трёхлетнего мальчика в Мирнинском районе Якутии завершились трагически. Спасатели обнаружили тело ребёнка в реке, в четырёх километрах ниже по течению. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).

Местные жители самостоятельно нашли тело утонувшего малыша. Ребёнка искали в течение нескольких часов, к поискам привлекали волонтёров и специалистов.

«Тело ребёнка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега. Выехавшие на поиски водолазы вернулись на место постоянной дислокации», указано в официальном сообщении спасателей.

В Якутии нашли тело подростка, пропавшего во время игры с друзьями
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Напомним, мальчик пропал в селе Арылах Мирнинского района. Ребёнок играл во дворе с родителем. В какой-то момент взрослые отвлеклись, и малыш незаметно ушёл со двора. Родственники и соседи сразу начали поиски. Следы ребёнка оборвались у берега реки Ботуобуйа.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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