Пропавшего в Якутии трёхлетнего мальчика нашли погибшим в реке

Поиски трёхлетнего мальчика в Мирнинском районе Якутии завершились трагически. Спасатели обнаружили тело ребёнка в реке, в четырёх километрах ниже по течению. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).

Местные жители самостоятельно нашли тело утонувшего малыша. Ребёнка искали в течение нескольких часов, к поискам привлекали волонтёров и специалистов.

«Тело ребёнка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега. Выехавшие на поиски водолазы вернулись на место постоянной дислокации», — указано в официальном сообщении спасателей.

Напомним, мальчик пропал в селе Арылах Мирнинского района. Ребёнок играл во дворе с родителем. В какой-то момент взрослые отвлеклись, и малыш незаметно ушёл со двора. Родственники и соседи сразу начали поиски. Следы ребёнка оборвались у берега реки Ботуобуйа.