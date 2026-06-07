В результате стрельбы рядом с фестивалем в Огайо пострадали 12 человек

В полиции города Толедо (штат Огайо) уточнили данные о стрельбе, произошедшей вблизи места проведения фестиваля. Ранения получили двенадцать человек.

«Двенадцать человек получили огнестрельные ранения», — заявил заместитель начальника полицейского управления Джозеф Хеффернан, выступая на пресс-конференции. Подробности о состоянии пострадавших и возможных задержанных пока не раскрываются.

Напомним, неизвестные открыли огонь рядом с фестивалем Old West End в американском штате Огайо. Инцидент произошёл в городе Толидо. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов в район пересечения Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню, откуда поступило сообщение об огнестрельном ранении.