В США впервые за полвека готовятся казнить четырёх военных

Армия США готовится к возможному приведению в исполнение смертных приговоров в отношении четырёх заключённых военнослужащих. На случай соответствующего приказа президента разработан план действий. Об этом сообщает телеканал ABC News, отмечая, что подобная казнь станет первым случаем за последние пятьдесят лет.

В феврале военные разработали программу под названием «Операция «Решительное правосудие». Документ регламентирует порядок перевода осуждённых из казарм в Форт-Ливенворте в Канзасе в тюрьму строгого режима в Терре-Хот в Индиане. Именно в этом учреждении Минюст проводил гражданские казни во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Официальный представитель армии Синтия Смит подтвердила проведение подобных учений. Она отметила, что такая подготовка представляет стандартную часть планирования на случай распоряжения из Белого дома.

Приговорённые в основном получили высшую меру наказания за массовые убийства сослуживцев. Одного из осуждённых признали виновным в убийстве и изнасиловании женщины с детьми.

Мораторий на смертную казнь за федеральные преступления в США действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году Дональд Трамп отменил этот запрет во время своего первого президентского срока. Тогда власти казнили 13 человек.

Ранее в Китае казнили бывшего менеджера компании Yoozoo Games Сюй Яо. Суд признал его виновным в убийстве основателя компании и продюсера сериала «Задача трёх тел» Линя Ци. Сюй Яо отравил 39-летнего коллегу после того, как фирма отказалась от его услуг без объяснения причин.