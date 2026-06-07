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Регион
7 июня, 04:05

Конгрессмен Фэллон счёл неизбежным возобновление ударов США по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Член Палаты представителей американского Конгресса, республиканец от штата Техас Пэт Фэллон выразил уверенность в том, что Вашингтон в конечном счёте возобновит нанесение ударов по территории Ирана. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

В ходе интервью конгрессмена спросили, следует ли президенту США Дональду Трампу отказаться от переговоров с Тегераном и вместо этого применить силу.

«Думаю, это неизбежно произойдёт», — ответил Фэллон, который входит в комитет по делам вооружённых сил и спецкомитет по разведке нижней палаты американского Конгресса.

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Ранее Дональд Трамп оценил ход переговоров с Ираном как успешный. При этом американский лидер предупредил, что в случае гибели американских военнослужащих от ударов Тегерана Соединённые Штаты готовы возобновить широкомасштабные боевые действия против Исламской Республики. Республиканец обозначил два сценария развития ситуации с Ираном: первый предполагает заключение соглашения; второй — продолжение давления на Тегеран.

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Виталий Приходько
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