В Хмельницкой области при загадочных обстоятельствах скончался полковник Вооружённых сил Украины Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ. Именно он отдал приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года с применением ракет «Точка-У». Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

«В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник ВСУ Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», — заявил источник.

Утверждается, что сердце украинского военного остановилось после встречи с бывшими сослуживцами. Дрогайцев имел репутацию человека, у которого «врагов была уйма». До начала специальной военной операции он возглавлял Хмельницкий территориальный центр комплектования (ТЦК), а затем ушёл служить в ВСУ, где и получил под командование ракетную бригаду. В 2023 году он уволился, сославшись на состояние здоровья. Обстоятельства его смерти официально не комментировались, силовые структуры называют их «невыясненными».

Ранее Life.ru писал, что направленные к Казачьей Лопани группы ВСУ почти полностью уничтожены. Этот населённый пункт считается крупным логистическим узлом армии противника. Через него проходит одна из важных транспортных артерий, питающих данный участок фронта.