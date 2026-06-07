В аэропорту Сочи задержали 118 рейсов

В аэропорту Сочи возникли массовые задержки рейсов после временных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полётов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются 118 рейсов, ещё 18 отменены. Ранее Росавиация сообщала, что ограничения действовали вечером 6 июня — с 22:12 до 22:48 мск.

На вылет задержаны 50 рейсов, в том числе в Москву, Даламан, Санкт-Петербург, Ереван и Анталью. Также позже графика ожидаются прилёты из Антальи, Батуми, Москвы, Петербурга, Еревана и Тбилиси.

Отменены рейсы из Москвы, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владикавказа, Тюмени, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и Антальи.

Оперштаб уточнил, что обломки беспилотника во время ночной атаки БПЛА упали на дорогу в Хостинском районе Сочи. Взрывная волна выбила стёкла в маршрутном автобусе, где находились 15 пассажиров.