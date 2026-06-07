Слёзы из Дубая не помогли: С коуча звёзд Тлиашиновой принудительно взыскивают уже 575 млн

По материалам исполнительных производств, 2 июня на Тлиашинову завели дело о взыскании более 527,5 млн рублей из-за отрицательного сальдо единого налогового счета. Еще одно производство было открыто в январе — по нему с коуча требуют свыше 47,9 млн рублей.

Ранее против Тлиашиновой возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. По версии следствия, с 2020 по 2022 год она могла не перечислить государству более 431 млн рублей, полученных от продажи тренингов и марафонов. Часть средств, как считают правоохранители, шла через счета третьих лиц и затем использовалась для покупки дорогой недвижимости в Москве. В июне суд заочно арестовал Тлиашинову и объявил её в межгосударственный розыск. Сама коуч, находящаяся в Дубае, вину не признает.