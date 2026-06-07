Пашинян проголосовал на выборах и назвал искусственным кризис в отношениях с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах 7 июня заявил, что в отношениях Еревана и Москвы нет реальной напряжённости. По его словам, разговоры о кризисе в двусторонних связях носят искусственный характер.

Видео © Телеграм / Nikol Pashinyan

«Напряжённости в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряжённость. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», — сказал Пашинян сразу после голосования на парламентских выборах.

Премьер приехал на участок в приподнятом настроении, опустил свой бюллетень в урну и показал сердечко в камеру. После этого он пустился успокаивать соотечественников.

В Армении сегодня проходят парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Предварительные итоги ожидаются в понедельник. За места в парламенте борются 18 партий и блоков. Основными соперниками считаются правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна и оппозиционный блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.