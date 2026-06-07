Олень сбил с ног мальчика и ударил копытами по голове в подмосковном зоопарке

В подмосковном зоопарке «Веретьево» олень напал на 10-летнего мальчика во время кормления — животное сбило ребёнка с ног и ударило копытами по голове. Школьника госпитализировали с рассечением. Об этом сообщает Mash.

Мальчик по имени Кирилл пришёл в контактную зону с дядей и двоюродным братом. На входе они взяли корм, чтобы угостить животных. Когда школьник подошёл к косуле, рядом с которой находился детёныш, животное испугалось и напало.

Прохожие отогнали оленя и вызвали скорую. Ребёнка доставили в красногорскую больницу, где наложили швы. Внутренних повреждений не нашли — только внешние травмы головы и груди. Сейчас Кирилл уже дома. Посетители утверждают, что после этого случая косуля якобы атаковала ещё одного человека.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области собака сорвалась с поводка хозяина и погрызла 9-летнего мальчика на велосипеде. Школьник получил серьёзные травмы шеи, плеча, уха и носа, после чего был доставлен в больницу на скорой.