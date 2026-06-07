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Регион
7 июня, 07:07

Россияне массово бросились скупать Библии

Продажи Библии в России выросли на 12% за год на фоне падения книжного рынка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Россияне стали чаще покупать Библию на фоне общего падения книжного рынка. За первые месяцы этого года продажи выросли на 8%, а за весь прошлый год — сразу на 12%. При этом в целом люди стали покупать книг меньше: за полгода продажи упали на 9%, пишет Telegram-канал SHOT.

Цены на Библию сильно различаются. Самый дешёвый экземпляр стоит от 1000 рублей, а дорогие — с драгоценными камнями, украшениями и позолотой — могут стоить несколько сотен тысяч рублей.

Интерес к религиозной литературе вырос, потому что в школах стали больше изучать основы православной культуры. Кроме того, молодёжь стала активнее интересоваться религией. При этом люди всё чаще покупают Библию в интернете — книжный рынок вообще уходит в онлайн, и покупатели перебираются на специальные сайты и сервисы, оставляя обычные магазины.

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Наталья Афонина
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