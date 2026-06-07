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7 июня, 07:51

«Что следует делать канцлеру?» Дмитриев намекнул на отставку Мерца

Дмитриев задался вопросом о перспективах Мерца, которого не поддерживают немцы

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в щекотливой ситуации, когда выяснилось, что только 15% немцев поддерживают его деятельность. Об это сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Что следует делать канцлеру Мерцу, если только 15% немцев удовлетворены результатами его работы, тогда как 77% — нет?» — задался чиновник риторическим вопросом.

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Напомним, немцы всё сильнее критикуют работу канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA для газеты Bild. Положительно работу политика оценили только 15% — это антирекорд. В конце апреля таких было 19%, а 77% (на 6% больше) канцлером недовольны.

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Татьяна Миссуми
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