Смещённая челюсть, сбитая речь: Трамп пережил инсульт прямо под камерами, заявил врач

Американский физиотерапевт Адам Джеймс, работающий с пожилыми пациентами, заявил, что заметил у президента США Дональда Трампа возможные признаки инсульта на видео брифинга в Овальном кабинете. Об этом пишет Daily Star.

Видео © Трансляция Белого дома

Речь идёт о мероприятии 4 июня, посвящённом экологической политике и «чистому углю». После вступительного слова президент США передал слово другим участникам, откинулся на спинку кресла и, как показалось пользователям Сети, закрыл глаза.

«Он перенёс инсульт», — поделился выводами Джеймс в соцсети X.

Врач обратил внимание на то, что Трамп начал заваливаться на одну сторону, а его нижняя челюсть, по мнению физиотерапевта, сместилась вправо. Также Джеймс упомянул невнятную речь, связав её с возможными симптомами экспрессивной афазии.

При этом в материале подчёркивается, что Белый дом и медицинская команда президента США ранее неоднократно отвергали предположения о перенесённом инсульте.

Ранее Трамп прошёл трёхчасовое обследование в госпитале имени Уолтера Рида, которое включало томографию сердца, проверку на онкологию и осмотры у 22 узких специалистов. Сердце, лёгкие и нервная система работают без сбоев. Правда, от любимых бигмаков из McDonald's терапевт посоветовал президенту США держаться подальше.