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7 июня, 08:02

Русский язык стал основным для мигрантов на польских предприятиях

В Польше мигранты из Индии и Пакистана вместо польского учат русский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

В Польше сложилась необычная ситуация. Мигранты, которые приезжают туда работать — например, из Индии, Пакистана или Вьетнама — часто сначала учат не польский язык, а русский. Об этом рассказал РИА «Новости» владелец одного из варшавских ресторанов.

Дело в том, что многие из них устраиваются на низкооплачиваемую работу, где вместе с ними трудятся очень много украинцев. А на стройках, кухнях и складах общение часто идёт на русском или на смеси русского и украинского.

Новичку проще выучить несколько базовых фраз по-русски, чтобы объясниться с коллегами, чем сразу учить польский. Работодатели обычно не против, если человек понимает коллектив и может нормально работать. Поэтому азиаты, выходцы с Кавказа и из Центральной Азии первым делом осваивают простые русские фразы: попросить инструмент, обсудить задачи или договориться о графике.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущих учителей начальных классов нужно больше и лучше учить русскому языку и литературе. Он считает, что это напрямую влияет на то, как педагоги будут учить и воспитывать детей. По словам президента, главные профессиональные навыки и культуру речи учителя получают именно в университете.

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Наталья Афонина
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