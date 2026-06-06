Филолог рассказал, как орфографическая реформа сказалась на развитии русского языка

Возникновение новых слов в русском языке после революции никак не связано с орфографической реформой 1917–1918 годов, рассказал доктор филологических наук, профессор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов.

По его словам, сегодня все россияне пишут по новой орфографии, а дореволюционные книги воспринимаются как архаизм, хотя большинство людей без труда читают такие тексты. Именно всеобщая грамотность позволила языку сохранить норму, потому что чтение сильно воздействует и на устную речь, и на словарный запас.

«Конечно, сохранился основной словарный фонд. Да, после революции возникли новые слова, но это не было связано с реформой, они так или иначе появились бы», — уверен собеседник 360.ru.

Кстати, заметнее всего на словарь последних лет повлияли развитие искусственного интеллекта, популярность социальных сетей и изменения в общественной повестке. Так, вместе с нейросетями в речь пришёл глагол «генерить» и его новые формы.