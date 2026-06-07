Укрепляет иммунитет: Родителям рекомендовали богатое витаминами лакомство для малышей

Протёртая мякоть томатов может стать безопасной заменой свежим помидорам благодаря щадящей термической обработке. Это ценный источник ликопина, который особенно полезен для профилактики сезонных простуд, уверена технолог Светлана Старова. По её словам, клетчатка и пектины мягко стимулируют работу кишечника, а витаминный набор (группа B, витамин C и витамин E) делает продукт полноценным помощником в укреплении иммунитета.

Отдельный плюс для детского меню — однородная консистенция без семян и жёстких частиц кожуры, которые могут раздражать желудок. Качественный продукт не содержит соли и консервантов, поэтому его можно смело вводить в рацион с раннего возраста. Педиатры и нутрициологи рекомендуют начинать знакомство с томатами в термически обработанном виде не ранее года — с 1–2 чайных ложек в составе супа или овощного рагу, а к 3–5 годам порция протёртой мякоти в блюде может составлять около 30 граммов.

«Многие родители боятся давать детям томаты из‑за риска аллергии. Но протёртая мякоть — это щадящий продукт. Она сохраняет пользу свежих овощей, но при этом гораздо реже вызывает нежелательные реакции», — отметила эксперт в интервью «Газете.ru».

Ранее в России предложили расширить обязательную цифровую маркировку продуктов, включив в неё детское и лечебное питание, из-за рисков контрафакта и нарушений качества. Речь идёт о 18 категориях продукции, в их числе — молочные смеси для детей.