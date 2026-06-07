Солдат армии Израиля убил младенца в машине и просто ушёл
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На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного младенца. О жутком преступлении пишет Reuters.
По данным палестинского Минздрава, инцидент произошёл в районе Тель-Румейда к югу от Хеврона: военные открыли огонь по автомобилю, в котором находилась семья.
Бабушка погибшего ребёнка рассказала, что родственники увидели вдалеке израильскую военную технику и остановили машину. Вскоре по ним начали стрелять. Сначала они приняли выстрелы за предупредительные.
Армия Израиля подтвердила, что солдат сделал один выстрел по приближавшейся машине.
Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль и Ливан согласовали прекращение огня, однако ему предшествует выполнение ряда условий на земле, главное из которых касается «Хезболлы». Посредником в этой сделке выступают Соединённые Штаты.
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