Солдат армии Израиля убил младенца в машине и просто ушёл

На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного младенца. О жутком преступлении пишет Reuters.

По данным палестинского Минздрава, инцидент произошёл в районе Тель-Румейда к югу от Хеврона: военные открыли огонь по автомобилю, в котором находилась семья.

Бабушка погибшего ребёнка рассказала, что родственники увидели вдалеке израильскую военную технику и остановили машину. Вскоре по ним начали стрелять. Сначала они приняли выстрелы за предупредительные.

Армия Израиля подтвердила, что солдат сделал один выстрел по приближавшейся машине.

Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль и Ливан согласовали прекращение огня, однако ему предшествует выполнение ряда условий на земле, главное из которых касается «Хезболлы». Посредником в этой сделке выступают Соединённые Штаты.