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Регион
7 июня, 08:45

Солдат армии Израиля убил младенца в машине и просто ушёл

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Bonek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Bonek

На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного младенца. О жутком преступлении пишет Reuters.

По данным палестинского Минздрава, инцидент произошёл в районе Тель-Румейда к югу от Хеврона: военные открыли огонь по автомобилю, в котором находилась семья.

Бабушка погибшего ребёнка рассказала, что родственники увидели вдалеке израильскую военную технику и остановили машину. Вскоре по ним начали стрелять. Сначала они приняли выстрелы за предупредительные.

Армия Израиля подтвердила, что солдат сделал один выстрел по приближавшейся машине.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль и Ливан согласовали прекращение огня, однако ему предшествует выполнение ряда условий на земле, главное из которых касается «Хезболлы». Посредником в этой сделке выступают Соединённые Штаты.

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Владимир Озеров
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