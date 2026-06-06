Израиль прослушивал спецпосланника Трампа Уиткоффа: США сочли ситуацию критической

Американские чиновники фиксируют критический рост шпионской активности Израиля. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в разведке. Утверждается, что Тель-Авив прослушивал даже спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Собеседники издания утверждают, что стороны давно осознавали факт взаимной слежки и мирились с этим. Однако сейчас Тель-Авив, по мнению Вашингтона, перешёл определённые границы, пытаясь узнать детали позиции США на переговорах с Ираном.

В докладах спецслужб указано, что прослушиваются телефонные разговоры высокопоставленных лиц. В числе целей называется Уиткофф и заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

Один из неназванных высокопоставленных представителей власти охарактеризовал действия еврейского государства как «неадекватные». В другом отчете отмечается, что уровень контрразведывательной угрозы достиг критической отметки.

Ранее о росте обеспокоенности в Министерстве обороны США сообщал телеканал NBC. Журналисты ссылались на двух действующих и одного бывшего чиновника. По их данным, США подняли до высшего уровень угрозы израильского шпионажа против чиновников.

На этом фоне появилась информация о напряжённом разговоре лидеров двух стран. Портал Axios писал, что Дональд Трамп разразился нецензурной бранью в беседе с Биньямином Нетаньяху. Позже американский лидер подтвердил конфликт, объяснив его недовольством из-за продолжения конфликта с Ливаном.