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7 июня, 08:42

Фото на память стало трагедией: Мост с 30 детьми из спортшколы рухнул на Украине

На Украине обрушился мост с более чем 30 детьми из спортшколы, шесть пострадали

Обложка © Прокуратура Украины

Обложка © Прокуратура Украины

На Украине в Черновицкой области (Буковина) произошло ЧП: во время отдыха группы детей обрушился пешеходный мост. На конструкции в этот момент находились более 30 несовершеннолетних, сообщает прокуратура страны.

На Буковине отдыхали 55 воспитанников спортивной школы из Харьковской области. Дети приехали в село Выженка. Во время коллективного фотографирования на мосту конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. В результате происшествия пострадали шестеро детей. Им оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители уже начали расследование. Они выясняют все обстоятельства случившегося, проверяют соблюдение правил безопасности при организации детского отдыха, а также техническое состояние разрушившегося моста.

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Ранее в Бурятии сломался временный деревянный мост. Он не выдержал тягача, который перевозил бульдозер. Этот мост построили на время, пока рядом возводили новый — в местечке Гусиха. Местные жители говорят, что по мосту проехала техника, которая весила больше чем в два раза разрешённого.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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