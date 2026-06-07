Фото на память стало трагедией: Мост с 30 детьми из спортшколы рухнул на Украине

На Украине в Черновицкой области (Буковина) произошло ЧП: во время отдыха группы детей обрушился пешеходный мост. На конструкции в этот момент находились более 30 несовершеннолетних, сообщает прокуратура страны.

На Буковине отдыхали 55 воспитанников спортивной школы из Харьковской области. Дети приехали в село Выженка. Во время коллективного фотографирования на мосту конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. В результате происшествия пострадали шестеро детей. Им оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители уже начали расследование. Они выясняют все обстоятельства случившегося, проверяют соблюдение правил безопасности при организации детского отдыха, а также техническое состояние разрушившегося моста.

Ранее в Бурятии сломался временный деревянный мост. Он не выдержал тягача, который перевозил бульдозер. Этот мост построили на время, пока рядом возводили новый — в местечке Гусиха. Местные жители говорят, что по мосту проехала техника, которая весила больше чем в два раза разрешённого.