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7 июня, 09:35

Миг — и пустота: Житель Бурятии в прямом смысле провалился сквозь землю

В Улан-Удэ мужчина провалился в яму из-за аварии на теплотрассе

Обложка © Telegram / Весь Улан-Удэ

Обложка © Telegram / Весь Улан-Удэ

В Бурятии молодой человек провалился под землю после аварии на теплосетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

По словам очевидцев, сегодня ночью в 44-м квартале парень гулял за гаражами и упал в глубокую яму, которая образовалась из-за коммунальной аварии. О состоянии пострадавшего информации не приводится.

Кроме того, прорыв трубы с горячей водой произошёл на Мелькомбинате. Местные жители рассказали, что кипяток размыл дорогу и грунт возле домов, а вода залила подвалы.

В Макеевке из трёхметрового колодца спасли 8-летнего ребёнка
В Макеевке из трёхметрового колодца спасли 8-летнего ребёнка

Ранее в Иркутске 13-летнего замёрзшего мальчика спасли из канализационного колодца. Спасатели задействовали буксировочный трос, чтобы вытащить подростка из ямы глубиной три метра.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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