Миг — и пустота: Житель Бурятии в прямом смысле провалился сквозь землю
В Улан-Удэ мужчина провалился в яму из-за аварии на теплотрассе
Обложка © Telegram / Весь Улан-Удэ
В Бурятии молодой человек провалился под землю после аварии на теплосетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».
По словам очевидцев, сегодня ночью в 44-м квартале парень гулял за гаражами и упал в глубокую яму, которая образовалась из-за коммунальной аварии. О состоянии пострадавшего информации не приводится.
Кроме того, прорыв трубы с горячей водой произошёл на Мелькомбинате. Местные жители рассказали, что кипяток размыл дорогу и грунт возле домов, а вода залила подвалы.
Ранее в Иркутске 13-летнего замёрзшего мальчика спасли из канализационного колодца. Спасатели задействовали буксировочный трос, чтобы вытащить подростка из ямы глубиной три метра.
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