Миг — и пустота: Житель Бурятии в прямом смысле провалился сквозь землю

В Бурятии молодой человек провалился под землю после аварии на теплосетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

По словам очевидцев, сегодня ночью в 44-м квартале парень гулял за гаражами и упал в глубокую яму, которая образовалась из-за коммунальной аварии. О состоянии пострадавшего информации не приводится.

Кроме того, прорыв трубы с горячей водой произошёл на Мелькомбинате. Местные жители рассказали, что кипяток размыл дорогу и грунт возле домов, а вода залила подвалы.

Ранее в Иркутске 13-летнего замёрзшего мальчика спасли из канализационного колодца. Спасатели задействовали буксировочный трос, чтобы вытащить подростка из ямы глубиной три метра.