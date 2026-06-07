«Барахло из дешёвых материалов»: Эксперт предупредил о проблемах с домами за 5–8 млн рублей

Покупателям не стоит рассматривать дома в ценовом диапазоне от 5 до 8 миллионов рублей — такое жильё построено с нарушением технологических норм и из самых дешёвых материалов. Об этом предупредил председатель комитета по загородной недвижимости Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов в беседе с E1.RU.

«Я никому не рекомендую покупать дом в ценовом диапазоне 5–8 миллионов рублей. Поверьте просто, вы с ним намучаетесь, это будет такое барахло, построенное с нарушением всех технологических норм и из самых дешёвых материалов. Но такие дома есть на рынке, и они пользуются спросом, люди их покупают, потому что не разбираются в технологиях и в качестве материалов», — цитирует эксперта издание.

При этом частные дома в России за год подорожали на 12,5 процента. Для сравнения: за весь прошлый год новостройки и вторичное жильё прибавили 9 процентов, а за первые три месяца текущего — 5 и 4 процента соответственно.

Адекватная стоимость современного дома, который стоит рассматривать к покупке, по мнению Богданова, находится в пределах 8–12 миллионов рублей. Индивидуальное жилищное строительство выигрывает по площади, поэтому средняя цена квадратного метра здесь ниже, чем в многоквартирных домах.

Падения цен в сегменте эксперт не ждёт — давление оказывают налоги, инфляция, рост стоимости материалов и рабочей силы. Отвечая на вопрос о покупке сейчас или позднее, Богданов посоветовал не откладывать: сейчас большой выбор, застройщики дают рассрочки и скидки, а через пару лет ипотеку можно будет рефинансировать под более низкую ставку. Если же ждать, конкуренция за хорошие объекты возрастёт, а вместе с ней вырастут и цены.

Ранее эксперт спрогнозировала, что российский рынок жилья ждёт оживление, если Центробанк снизит ключевую ставку до 12 процентов и ниже. По словам экономиста, кредитные организации, как правило, подхватывают тренд, заданный регулятором, и вслед за ключевой ставкой корректируют ипотечные проценты вниз. Достижение отметки в 10–11 процентов, уверена собеседница, сделает займы на жильё ещё более доступными и подстегнёт покупательскую активность — волна спроса накроет и строящиеся объекты, и уже готовые квартиры.