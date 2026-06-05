Снижение ключевой ставки до 12% оживит рынок недвижимости, заявила экономист

Снижение ключевой ставки Банка России до 12 процентов и ниже к концу года заметно оживит рынок недвижимости — ипотека станет доступнее, а спрос на жильё подстегнётся. Таким прогнозом на полях Петербургского международного экономического форума поделилась председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

По словам экономиста, банки обычно следуют за трендом регулятора и вслед за ключевой ставкой уменьшают проценты по ипотечным кредитам. Если ставка ЦБ опустится до 10–11 процентов, ипотека станет ещё доступнее, что дополнительно подстегнёт интерес к покупке жилья. Рост спроса затронет как первичный, так и вторичный рынок.

В разговоре с «Лентой.ру» Горелкина уточнила, что на рынке новостроек спрос может быть особенно заметным, если застройщики предложат гибкие условия: рассрочки или траншевую ипотеку. На вторичном рынке снижение ставок сделает готовые квартиры более привлекательными по сравнению с новостройками.

При резком превышении спроса над предложением в популярных районах стоимость жилья может пойти вверх. Если же предложение будет успевать за спросом, цены останутся на текущем уровне или вырастут умеренно. При избытке нераспроданного жилья возможна стабилизация или небольшое снижение на вторичном рынке, хотя на фоне растущего спроса такой сценарий маловероятен.

Для застройщиков снижение ставки, по словам эксперта, несёт позитивные сигналы: улучшение условий проектного финансирования может подтолкнуть к запуску новых проектов. Однако резкого снижения цен на готовые объекты ждать не стоит — себестоимость уже заложена в текущие стройки.

Ранее эксперт банковского сектора спрогнозировал, что ипотечные ставки в России могут опуститься до 10 процентов лишь к 2029 году. По его оценке, для выхода на уровень 10–11 процентов по жилищным кредитам ключевая ставка Центробанка должна снизиться до 7–8 процентов, что возможно не раньше конца 2028 года. Тогда же, считает специалист, стоит ожидать психологического подъёма спроса и так называемого «ипотечного бума».