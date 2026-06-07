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7 июня, 09:36

Пашинян: Армения обладает правом вето в ЕАЭС и не может быть лишена членства

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Республика Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза, и лишить её этого статуса невозможно. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян журналистам после того, как проголосовал на парламентских выборах.

По словам политика, все решения в организации принимаются исключительно консенсусом. Следовательно, Ереван, как и другие страны-участницы, обладает правом вето. Сам вопрос о возможном лишении статуса члена ЕАЭС, отметил Пашинян, даже не стоит на повестке.

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Сегодня после голосования на парламентских выборах Никол Пашинян заявил, что в отношениях Еревана и Москвы нет реальной напряжённости. По его словам, разговоры о кризисе в двусторонних связях носят искусственный характер.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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