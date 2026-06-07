Кубинцы встают под ружьё из-за угрозы вторжения войск США

Кубинские власти всерьёз обеспокоены наращиванием военных сил СШУ у их границ, а также заявлениями Вашингтона, который не раз открыто обвинял страну в якобы формировании угрозы в адрес соседа. Кроме того, Куба начала укреплять некоторые гражданские объекты, которые в случае военного конфликта могли бы использоваться в целях обороны. Сами кубинцы разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает подобную подготовку, а кто-то не видит в этом смысла и чувствует усталость от затянувшегося кризиса в отношениях с США.