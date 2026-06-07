Кубинцы встают под ружьё из-за угрозы вторжения войск США
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На Кубе власти приняли решение раздать оружие населению, чтобы каждый был защищён при возможном военном второжении американских солдат. Об этом сообщает венесуэльское издание Diario Versión Final.
Кубинские власти всерьёз обеспокоены наращиванием военных сил СШУ у их границ, а также заявлениями Вашингтона, который не раз открыто обвинял страну в якобы формировании угрозы в адрес соседа. Кроме того, Куба начала укреплять некоторые гражданские объекты, которые в случае военного конфликта могли бы использоваться в целях обороны. Сами кубинцы разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает подобную подготовку, а кто-то не видит в этом смысла и чувствует усталость от затянувшегося кризиса в отношениях с США.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с жёсткой критикой в адрес Кубы. Он заявил, что островное государство якобы представляет угрозу для Америки. По словам Рубио, для устранения этой угрозы Гаване необходимы реформы. Однако при нынешнем руководстве, убеждён политик, Куба на это не способна.
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