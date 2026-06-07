Украинское командование разработало новую стратегию. Она не предусматривает продвижения вперёд, а делает ставку на удары дронами по российской территории и линиям снабжения. Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным газеты, последний год украинские командиры потратили на создание военного плана, который, в их понимании, должен подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам и подписанию приемлемого для киевского режима соглашения о прекращении огня.

«Сегодняшняя стратегия не предусматривает продвижения вперёд — у Украины просто нет ресурсов для такого масштабного наступления, как три года назад. Идея проста: чем сильнее будет ограничена логистика, тем меньше российских войск можно будет содержать на фронте и тем сложнее им будет атаковать», — отмечает издание.

Украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что Киев вернулся к «идее изоляции Крыма» с помощью беспилотников. При этом он признал, что эффект будет временным, поскольку российская сторона рано или поздно найдёт контрмеры или альтернативные линии связи. Также украинцы пытаются атаковать трассу, ведущую к новым регионам, чтобы нарушить снабжение российской армии.

В материале говорится, что Москва может противодействовать беспилотникам с помощью сетей над дорогами и недорогих дронов-перехватчиков. Сам Забродский подчеркнул, что новая стратегия не означает перехода конфликта в новую фазу — ход боевых действий по-прежнему определяет физический контроль над территориями, а одних ударов дронами для достижения крупных результатов недостаточно.

Ранее в силовых структурах информировали, что на Запорожском направлении российская авиация фугасными бомбами ликвидировала несколько подразделений элитного украинского дроноводческого соединения «Скифские грифоны». Вместе с личным составом уничтожено и всё специальное оборудование, которое использовали бойцы ВСУ.