Ушаков: Посещавшего Киев крупного российского бизнесмена многие знают

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что известный российский предприниматель посещал Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, но не стал раскрывать его имя. Соответствующий комментарий он сделал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ушаков также прокомментировал общий характер контактов Москвы с киевским режимом. По его словам, есть как открытые, так и закрытые каналы связи. Открытые существовали, когда российская сторона провела несколько раундов переговоров.

Напомним, на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин сообщил, что примерно три недели назад один из российских предпринимателей посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским. Вернувшись, бизнесмен пересказал главе государства суть разговора и передал просьбу экс-комика о личной аудиенции. Российский лидер напомнил, что никогда не уклонялся от переговоров, однако сейчас не усматривает в них практического смысла: Киев, по его словам, преследует лишь одну цель — приостановить продвижение российских войск, тогда как Москва выступает за устойчивые договорённости на длительную перспективу.