ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 10:08

Ушаков: Посещавшего Киев крупного российского бизнесмена многие знают

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что известный российский предприниматель посещал Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, но не стал раскрывать его имя. Соответствующий комментарий он сделал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — заявил представитель Кремля.

Ушаков также прокомментировал общий характер контактов Москвы с киевским режимом. По его словам, есть как открытые, так и закрытые каналы связи. Открытые существовали, когда российская сторона провела несколько раундов переговоров.

Кремль не захотел называть имя бизнесмена, который общался с Зеленским в Киеве
Кремль не захотел называть имя бизнесмена, который общался с Зеленским в Киеве

Напомним, на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин сообщил, что примерно три недели назад один из российских предпринимателей посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским. Вернувшись, бизнесмен пересказал главе государства суть разговора и передал просьбу экс-комика о личной аудиенции. Российский лидер напомнил, что никогда не уклонялся от переговоров, однако сейчас не усматривает в них практического смысла: Киев, по его словам, преследует лишь одну цель — приостановить продвижение российских войск, тогда как Москва выступает за устойчивые договорённости на длительную перспективу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar