Кремль не захотел называть имя бизнесмена, который общался с Зеленским в Киеве

Юрий Ушаков отказался раскрывать имя бизнесмена, который ездил в Киев и встречался с Владимиром Зеленским. В кулуарах Петербургского международного экономического форума помощник президента России заявил, что глава государства сказал ровно столько, сколько счёл нужным.

Он также добавил, что ему ничего не известно о подобных поездках других предпринимателей. На вопрос, насколько часто российские бизнесмены посещают украинскую столицу с полумиротворческими миссиями, Ушаков напомнил позицию президента: тот не может запрещать деловым людям выбирать тот или иной город для визита.

«Президент же сказал, что «я не могу вам как бизнесменам запрещать тот или иной город». Что касается поездок в Киев других бизнесменов, мне неизвестно», — добавил Ушаков.

Напомним, Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума раскрыл, что около трёх недель назад один из российских бизнесменов ездил в Киев и встречался там с Владимиром Зеленским. По возвращении предприниматель доложил президенту о содержании беседы и передал просьбу экс-комика о личной встрече. Глава государства подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, но смысла в нём сейчас не видит. По его словам, единственная цель Киева — остановить наступление российских войск, тогда как Москве нужны долгосрочные договорённости.